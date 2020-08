Klaus Iohannis, despre situația din Mali: Militarii români sunt în siguranță (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, susținuta la Palatul Cotroceni, că militarii români din Mali sunt în siguranță.

Președintele a menționat că România are în Mali un efectiv de 120 de militari și aceștia sunt în siguranță.

”România are acolo un efectiv de 120 de militari. Aceștia sunt în siguranță în acest moment, în ciuda tensiunilor din zonă create de lovitura de stat. Urmărim evoluția evenimentelor și suntem pregătiți să acționăm în consecință dacă va fi cazul”, a declarat Iohannis.

