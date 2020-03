Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, un mesaj de încurajare locuitorilor din municipiul Suceava și din localitățile limitrofe, plasate în carantină totală din cauza răspândiri noului coronavirus.

Într-o declarație de presă de la Palatul Cotroceni, șeful statului a subliniat că măsura carantinării a fost una necesară pentru protrecția populației.

”A fost nevoie de o măsură de carantinare pentru Suceava și comunele care înconjoară municipiul. Aceasta a fost luată la timp, a fost necesară, decizia autorităților este cea corectă. Dragi suceveni, nu suntenți singuri. Suntem cu toții alături de voi. Vom avea grijă ca tot ce este necesar să și ajungă acolo. Vă rog din suflet, respectați ceea ce autoritățile impun. Respectați normele de deplasare, de igienă, normele de distanțare socială. Nu ieșiti din casă decât atunci când este absolut necesar. Evitați orice contact fizic. Aceste măsuri sunt necesare pentru a vă proteja. Nu uitați, suntem alături de voi”, a declarat Klaus Iohannis, la finalul ședinței de evaluare și prezentare a măsurilor privind gestionarea epidemiei COVID-19, la care au participat premierul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, și şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.

”Am discutat evident situația din Suceava. Toți suntem conștienți de seriozitatea pasului care s-a facut. Suntem conștienți de răspunderea noastră”, a mai spus Klaus Iohannis.

Amintim că luni a fost adoptată o nouă ordonanță militară ce prevede instituirea carantinei în municipiul Suceava și localitățile Adâncata, Salcia, Ipotești, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei.

Conform informării transmise marți, la ora 13.00, de Grupul de Comunicare Strategică, la nivel național au fost confirmate 2.245 de czuri de contaminare cu noul coronavirus. În același timp 220 de persoane au fost declarate vindecate și au fost externate.

Pe de altă parte, 69 de români depistați pozitiv cu noul coronavirus au murit. 25 dintre victime provin din județul Suceava.

