Klaus Iohannis, despre sprijinul SUA pentru proiectele de infrastructură: Cred că săptămâna viitoare vom face noi pași în direcția realizării acestora (VIDEO)

Președintele României Klaus Iohannis a vorbit, marți, într-o conferință de presă, despre proiectele de infrastructură realizate cu sprijinul Statelor Unite ale Americii (SUA), menționând că este posibil ca săptămâna viitoare să se facă ”noi pași în direcția realizării acestora”.

”Sunt două mega-proiecte de infrastructură care au fost discutate și la întrunirea din 2018, care a avut loc exact în această sală, aici, la București. Între timp s-au făcut pași importanți, s-au asociat camere de comerț, s-a început construirea unui fond de investiții și eu cred că săptămâna viitoare, când vom avea de data aceasta o întrunire în format videoconferință, vom face noi pași în direcția realizării acestor proiecte. Fiind proiecte foarte mari, nu m-aș aventura să spun cam în ce interval de timp ar putea fi realizate”, a adirmat șeful statului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.