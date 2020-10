Klaus Iohannis, despre strategia națională de apărare a țării: Inamicul probabil nu va mai veni cu tancul, ci cu dezinformarea, nu o să vină cu arme de foc, ci cu atacuri de tip cyber

Președintele Klaus Iohannis a declarat că este nevoie de modernizarea legislației privind strategia națională de apărare a țării, precizând că nimeni nu se așteaptă la izbucnirea unui război de tipul celor două conflagrații mondiale cu care s-a confruntat omenirea, ci ”inamicul probabil nu va mai veni cu tancul, ci cu dezinformarea, nu o să vină cu arme de foc, ci cu atacuri de tip cyber”.

Întrebat în conferința de presă de miercuri dacă se va lucra la legea de funcționare a Jandarmeriei, ca să nu mai existe abuzuri ca cel din 10 august să nu mai existe și dacă se va moderniza structura serviciilor de informații, Klaus Iohannis a răspuns: ”Noi, în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, am hotărât o nouă strategie de apărare a țării, o nouă paradigmă. Vechea paradigmă pornea de la premisa că într-un viitor previzibil va avea loc un război în Europa, ori această premisă nu mai este de actualitate, nu credem că, în viitorul apropiat, în Europa, vom avea un război de tipul războaielor mondiale pe care le-am avut în secolul XX. Este clar că trebuie să ne adaptăm strategia, lucrurile au devenit mult mai complicate. Inamicul probabil nu va mai veni cu tancul, ci cu dezinformarea, nu o să vină cu arme de foc, ci cu atacuri de tip cyber. Toate acestea trebuie foarte bine prevenite, iar în cazul unui conflict armat local sau regional forțele armate trebuie să fie pregătite să intervină cu absolut toate mijloacele de care dispunem. Atunci este clar că întreaga legislație trebuie modernizată. Acest lucru nu este o noutate, este scris în strategia națională pe care am aprobat-o în CSAT”.

În acest context, șeful statului a precizat că așteaptă ca modificările necesare să fie făcute de noul Parlament.

”Acum, încet, dar sigur, ne apropiem prima dată de o situație pe care o consider foarte bună. Avem strategia națională, avem strategia de apărare, avem Carta albă a apărării, avem 2% din PIB timp de un deceniu pentru a face transformările în forțele armate – nu numai în Armată, și în servicii, în Jandarmerie, în Poliție - și trebuie finalizată întreaga acțiune cu modernizarea legislației aferente. Da, inclusiv aceste măsuri se vor opera în lege. Aștept ca noul Parlament sp se apuce urgent de aceste chestiuni care sunt necesare”, a mai spus Klaus Iohannis.

