Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la finalul discuțiilor de la Palatul Cotroceni, că din 8 februarie majoritatea școlilor se vor deschide. Astfel, se va reveni la sistemul descentralizat de decizie cu privire la revenirea elevilor în bănci. O decizie finală însă va fi luată pe 2 februarie în funcție de evoluția de până atunci a situației epidemiologice.

„Am avut o discuție foarte importantă. Am ajuns în unanimitate la o concluzie extrem de importantă. Începând din semestrul 2, adică după vacanța de o săptămână, din 8 februarie, majoritatea școlilor se vor redeschide. Asta, evident, în condițiile în care pandemia evolează aproximativ la fel cum am avut evoluțiile în ultimele săptămâni. Majoritatea școlilor de redeschid. Se revine practic, la sistemul descentralizat care ține cont de evoluția pandemiei din fiecare localitate”, a anunțat Klaus Iohannis.

Șeful statului a detaliat cum se vor desfășura cursurile în funcție de rata de infectare cu coronavirus din fiecare localitate.

”În semestrul 2, în localitățile care se încadrează în secnariul verde, cu puține cazuri, toate școlile se redeschid fizic. În localitățile din scenariul galben, adică sunt ceva mai multe cazuri de infectare, merg în continuare la grădiniță și la școală copiii din ciclul primar (clasele I-IV) și copiii din clasele terminale (clasele VIII și XII). În cazul în care localitatea intră în scenariul roșu, continuă pentru un timp să meargă la grădiniță și la școală copiii de ciclul primar, dar ceilalți nu mai merg la școală. Atunci când se ajunge la rata de infectare peste 6, localitatea se carantinează și toată lumea stă acasă, școlile se închid și se merge în online”, a explicat Klaus Iohannis.

