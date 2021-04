Klaus Iohannis: Dragi români, vaccinați-vă! Haideți să facem tot ce ține de fiecare dintre noi pentru a avea o vară cu cât mai puține restricții (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a făcut apel, din nou, la români să se vaccineze împotriva noului coronavirus, subliniind că aceasta este cea mai sigură cale de a opri răspândirea virusului. Într-o declarație de presă susținută miercuri seară, la Palatul Cotroceni, la scurt timp după ce Ioana Mihăilă a depus jurământul de învestitură în funcția de ministru al Sănătății, șeful statului a insistat că este nevoie de continuarea campaniei de imunizare ”la cote ridicate” pentru ca românii să revină cât mai curând la normalitate.

„În acest moment, trebuie să gestionăm cât mai bine epidemia, însă dincolo de măsurile de protecție, de restricțiile inevitabile pentru a reduce aglomerările și mobilitatea și care deja rezultate, cea mai sigură cale de a stopa răspândirea acestui virus este vaccinarea. Avem deja modelul de succes al țărilor care au reușit să atingă un nivel suficient de imunizare a populației și au început să relaxeze din ce în ce mai mult măsurile.

Suntem și noi tot mai aproape de acel moment în care vom putea să revenim la normalitate, să organizăm concerte, spectacole, să redeschidem industria ospitalității, iar românii să aibă o vară liniștită, să poată merge în singuranță în concediu în țară sau în străinătate. Singura condiție este continuarea vaccinării la cote ridicate.

Asta vă îndemn, dragi români! Folosiți toate facilitățile, fie prin platforma de vaccinare, fie prin centrele mobile sau cele care vor fi oeganizate de companii. Vaccinați-vă! Haideți să facem tot ce ține de fiecare dintre noi pentru a avea o vară cu cât mai puține restricții, în care să putem, în sfârșit, să relaxăm măsurile de până acum”, a declarat Klaus Iohannis.

