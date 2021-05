Klaus Iohannis, după exercițiul militar multinațional „Justice Sword 21”: Este extrem de important să aibă loc astfel de exerciții pentru a verifica și a crește gradul de interoperabilitate. Ne pregătim pentru misiuni de luptă de apărare (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, după ce a asistat împreună cu omologul său polonez, Andrzej Duda, la exercițiul militar multinațional „Justice Sword 21”, de la Smârdan, că este impresionat de felul în care s-a desfășurat exercițiul, subliniind că acțiunile de acest fel reprezintă pregătiri pentru misiuni de apărare.

”Este foarte important pentru noi să participăm la astfel de exerciții ca să încurajăm forțele noastre care lucrează împreună.

Am asistat la acest exercițiu. Ați observat, cu siguranță că astăzi, în exercițiu, au fost forțe din România și din Polonia. Soldații polonezi sunt cei care au venit să facă parte din brigada multinațională. Este extrem de important să aibă loc astfel de exerciții pentru a verifica și a crește gradul de interoperabilitate, adică să lucreze bine împreună, să se cunoască reciproc, să învețe cum să se conecteze unii cu ceilalți și să fie capabili să execute misiuni de luptă”, a spus Klaus Iohannis.

