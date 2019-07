Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, după ședința CSAT, că rapoartele MAI și STS cu privire la cazul de la Caracal au scos la iveală o serie de deficiențe grave cu privire la intervenția autorităților.

Șeful statului a acuzat guvernele din ultimii ani că ”au umplut țara de incompetenți în funcții” și a subliniat că prioritatea clasei politice trebuie să fie garantarea siguranței cetățeanului.

