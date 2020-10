Klaus Iohannis: E posibil ca evenimentele de tip nunți, botezuri să fie restricționate (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, după o vizită la Institutul Național de Sănătate Publică, faptul că este posibil ca evenimente de tipul nunților, botezurilor și serbărilor să fie restricționate, deoarece se pare că până acum regulile anti-coronavirus nu au fost respectate la astfel de întruniri.

„Trebuie să recunosc, sunt de părere că evenimentele la care se adună multă lume și probabil controlul devine mai greu vor trebui restricționate. Am văzut, din păcate, prea multe întruniri care au un substrat pozitiv - de tip nunți, botezuri, serbări - unde nu au fost respectate aceste restricții și este posibil ca astfel de întruniri să fie restricționate”, a declarat șeful statului.

Acesta a mai afirmat că nu se impune revenirea la starea de urgență deoarece și acum se pot lua noi măsuri de limitare a răspândirii SARS-CoV-2 la nivel local, acolo unde este cazul.

„Sperietoarea cu starea de urgență e vehiculată de multe lume. Nu intenționez să revenim la starea de urgență. Există măsuri mai puțin dure care au efecte poate chiar mai bune. Deci, cea mai bună prevenție este masca, distanța, igiena. Nu avem nevoie să închidem toată țara pentru a avea un efect de îngrădire. Pentru a purta mască nu e nevoie de stare de urgență”, a mai declarat Iohannis.

