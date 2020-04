Președintele Klaus Iohannis a susținut luni o nouă declarație de presă, în contextul epidemiei de coronavirus. România se află în stare de urgență din 16 martie, din cauza COVID-19, dar măsurile de restricție vor fi treptat și gradual relaxate, după data de 15 mai. Șeful statului și mai mulți miniștri au discutat luni despre modul în care ar trebui să se producă această relaxare. Președintele a declarat apoi că anul școlar se va termina pe 12 iunie, așa cum e programat, dar elevii nu vor mai reveni fizic la ore. Cursurile se vor ține online, ca până acum. Excepții vor fi elevii din clasele terminale, care vor putea reveni la școală între 2 și 12 iunie, pentru a se pregăti pentru examenele naționale. Altfel, grădinițele, școlile și universitățile vor rămâne închise. Evaluarea Națională și Bacalaureatul se vor organiza așa cum au fost planificate, dar cu respectarea unor reguli foarte stricte.

