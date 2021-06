Klaus Iohannis: Eroii neamului nostru sunt adevărate simboluri ale curajului și ale simțului datoriei. Adâncă recunoștință și prețuire pentru personalul medical care și-a pierdut viața în această teribilă pandemie de COVID-19 (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, în discursul pe care l-a susținut la ceremoniile din Parcul Carol I din Capitală, cu ocazia Zilei Eroilor, despre sacrificiul militarilor care și-au dat viața ”pe câmpurile de luptă, pentru pământul românesc, pentru apărarea țării și întregirea neamului, pentru libertate, dreptate și democrație”.

”Prin devotamentul și jertfa lor neprețuită au fost apărate integritatea și libertatea țării și s-a afirmat demnitatea națională a României.

Eroii neamului nostru au fost și continuă să fie adevărate simboluri ale abnegației, ale curajului și ale simțului datoriei. Lăsând în urma lor lecția dăruirii de sine pentru idealul de a servi patria, ei constituie modele demne de urmat pentru tinerele generații și cele viitoare. Cea mai de preț moștenire este exemplul lor de credință în idealurile naționale, de tărie și patriotism.

Valorile și principiile care le-au călăuzit destinul ne rămân și nouă repere de responsabilitate pentru a lăsa urmașilor noștri o Românie dezvoltată, ai cărei cetățeni trăiesc în unitate, prosperitate și solidaritate, o țară demnă și pe deplin integrată în comunitatea statelor libere și democratice”, a declarat Klaus Iohannis.

Șeful statului a mai spus că România are, în prezent, ”o Armată modernă, capabilă să își îndeplinească misiunile conform angajamentelor pe care ni le-am asumat, alături de aliații noștri din cadrul NATO și împreună cu statele europene, pentru implementarea Politicii de Securitate și Apărare Comune a Uniunii”.

