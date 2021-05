Klaus Iohannis: Este foarte probabil ca anul școlar să se încheie cu toți elevii în școală (VIDEO)

Președintele României a vorbit joi seară, în cadrul unei conferințe de presă, despre scenariile în care vor funcționa școlile în perioada următoare. Pentru că rata de infectare COVID a scăzut la nivel națioanal, iar specialiștii spun că trendul descendent va continua, există șanse ca anul școlar să se încheie cu prezență fizică de 100%.

"Păstrăm normele care țin de rată de incidență. Avem în continuare scenariul verde, galben, roșu. Aceste lucruri se aplică ca și până acum. Este previzibil că în următoarele săptămâni majoritatea localităților să intre în scenariul verde și majoritatea elevilor să se întoarcă fizic în școli. În privința școlilor, se aplică normele de până acum, însă relaxările sunt valabile pentru toată lumea. Este foarte probabil că anul școlar să se încheie cu toți elevii în școală și foarte de dorit să se încheie cu majoritatea românilor vaccinați", a spus Klaus Iohannis.

