Klaus Iohannis: Este imposibil de spus ce va face Rusia în continuare. Situația rămâne in continuare tensionată. Se pregătește un mare exercițiu militar în zona Mării Negre

Klaus Iohannis a vorbit marți seară, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, după ședința CSAT, despre tensiunile militare care vin din partea Rusiei. Președintele a afirmat că acțiunile Rusiei sunt imprevizibile, înspă România face toate demersurile posibile pentru evitarea unui conflict, în colaborare cu NATO.

"Faptul ca s-a încheiat exercițiul militar în Federația Rusă și trupele s-au retras este o veste bună și duce la o oarecare detensionare însă am aflat că o parte rămâne acolo, prepozitionat și situația rămâne in continuare tensionată. Este nevoie de foarte multă implicare, eforturi diplomatice. Din partea României, noi vom face în continuare demersuri în special la NATO pentru a creste rezilienta pe flancul estic. Este imposibil de spus ce va face Federația Rusă în continuare. Știm că se pregătește un mare exercițiu militar pentru toamna acestui an și sperăm să se detensioneze situația în zona Mării Negre", a spus președintele.