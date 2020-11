Klaus Iohannis: Este posibil ca la începutului anului să avem două, trei, poate chiar patru tipuri de vaccin anti-COVID. Am făcut pași importanți în direcția consolidării strategiei de vaccinare. Este deja aprobată în Guvern

Președintele Klaus Iohannis a făcut luni, noi declarații despre camapnia de vaccinare anti-COVID-19. Șeful statului a anunțat că este posibil ca la începutul anului să fie disponibile pe piață mai multe tipuri vaccin anti-COVID, de care să benefizieze și România.

"În acest moment știm sigur ca sunt mai multe tipuri de vaccin care sunt in faza de testare, aprobare și este posibil ca la începutului anului viitor sa avem 2-3 poate chiar 4 tipuri de vaccin care funcționează bine.

Este destul de probabil să avem chiar de la începutul anului un vaccin sau două disponibile și pentru noi, în România. Sigur, vorbim de primele tranșe, dar care vor fi suficiente pentru a vaccina întregul personal medical din România, majoritatea pacienților cu boli care au dovedit că sunt periculoase in combinația cu SARS-COV-2 și asta este o veste foarte buna

Noi cu toții pornim de la premisa că vaccinarea in masa a populație se va petrece undeva în primăvară, însă este clar ca trebuie sa așteptam un pic pentru a avea descrierea exacta pentru fiecare vacccin, pentru ca medicii să decidă cine, ce vaccin primește pentru ca vaccinul sa fie optimal. Noi am făcut păși importanți în direcția consolidării strategiei de vaccinarea. Este deja aprobată în Guvern. Va fi aprobată și in CSAT. Suntem pregătiți, in cursul acestei săptămâni intenționez sa vizitez un centru de vaccinarea și lumea va putea sa vadă că nu vorbim despre o teorie ci de un demers practic.

La noi, campania de vaccinarea va fi de succes. Chiar dacă mai sunt unii care comentează ca poate vaccinul este nu știu cum vă asigur ca vaccinurile care se produc acum sunt eficiente sunt sigure. Vaccinarea nu este obligatorie, dar eu sunt convins ca prin erezultate pe care le vom obține în primele luni, cam toată lumea se va convinge de siguranța acestor vaccinuri si va dori să se vaccineze și vom termina pandemia", a declarat președintele.