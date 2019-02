Klaus Iohannis: Guvernul insistă în practica folosirii abuzive de ordonanțe de urgență. Efectele sunt grave (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a criticat, miercuri, Guvernul pentru ”practica folosirii abuzive de ordonanțe de urgență”, lucru care, spune șeful statului, are grave în interiorul sistemului de justiție.

Prezent la prezentarea bilanțului pe 2018 a activității Parchetului General, Iohannis i-a acuzat pe parlamentarii puterii că au ignorat recomandările venite de la instituțiile europene în contextul modificării repetate a legilor din justiție.

”Ministerul Public a tras semnale de alarmă cu privire la dispozițiile de natură să afecteze statutul procurorilor și activitatea acestora și și-a manifestat disponibilitatea de a explica parlamentarilor și Guvernului adevăratele probleme ale sistemului judiciar.

Din păcate, opțiunea acestora, opțiunea parlamentarilor, a fost să ignore atât opiniile corpului procurorilor, cât și recomandările ferme venite din partea Comisiei de la Veneția și a Comisiei Europene, inclusiv prin raportul Mecanismului de Cooperare și Verificare.

Mai mult, Guvernul insistă în practica folosirii abuzive de ordonanțe de urgență, care produc, așa cum vedem în ultima perioadă sau ultima ordonanță 7, efecte dintre cele mai profunde și grave în interiorul sistemului de justiție.

Afectarea carierei procurorului și judecătorului, tentativa tot mai evidentă de control politic asupra unor parchete, insistența de spori puterile Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, în ciuda faptului că forurile europene au criticat sever înființarea acesteia, toate acestea reprezintă motive serioase de îngrijorare.

Transpunerea în legislația națională a recomandărilor cuprinse în rapoartele Comisiei Europene, Comisiei de la Veneția și GRECO nu este facultativă, dar cei de la putere preferă, din motive lesne de înțeles, să le ignore”, a declarat Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.