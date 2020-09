Klaus Iohannis: „În toate țările lumii, sistemele de sănătate au fost supuse unei presiuni extreme” (VIDEO)

În timpul conferinței de presă de astăzi, 2 septembrie, președintele Klaus Iohannis a reamintit cât de important este ca românii să respecte măsurile de protecție împotriva SARS-CoV-2:

„Astăzi din păcate am înregistrat noi cifre îngrijorătoare, atât în ceea ce privește cazurile noi de infectare, cât mai ales numărul de decese și persoane internate în secțiile de terapie intensivă. Vreau să transmit condoleanțe familiilor afectate. În contextul unor noi măsuri de relaxare, adoptate de la 1 septembrie, precum reluarea activităților culturale și redeschidere restaurantelor, dar și apropiata începere a anului școlar fac un nou apel. Continuați să fiți responsabili. Virusul, în absența unui vaccin, are o singură barieră. Protejați-vă, așa cum deja știm cu toții. Mască, distanță, igiena mâinilor. Este deja evident că acestea sunt singurele arme pe care le avem în confruntarea cu acest virus. Guvernul, autoritățile statului au luat și continuă să ia măsurile necesare. Sigur, nu este totul perfect și pot fi recunoscute și corectate acele erori, însă fiecare dintre noi duce singur propria luptă cu pericolul infectării. În toate țările lumii, sistemele de sănătate au fost supuse unei presiuni extreme și România nu a făcut o excepție. Mulțumesc cadrelor medicale pentru devotamentul lor, însă lupta nu s-a încheiat, așa că fac apel la medici, DSP, managerii de spitale să continuie munca începută.”, a explicat președintele Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.