Președintele Klaus Iohannis îi îndeamnă pe români, într-un clip pe Facebook, să voteze DA la referendum, la ambele întrebări, dacă vor ca România să fie o țară europeană, în care nimeni nu e mai presus de lege, iar hoții și corupții stau la pușcărie, nu în fruntea statului.

”Dragi români, cu toții ne dorim să trăim într-o țară în care hoții și corupții stau la pușcărie, nu în fruntea statului.

Pe 26 mai, să spunem răspicat DA pentru România europeană, DA pentru România pe care o iubim, țara oamenilor cinstiți și integri, în care nimeni nu e mai presus de lege.

Votați DA la referendum și nu-i lăsație pe alții să decidă în locul vostru.

Românii votează pentru că românii contează!”, a transmis Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.