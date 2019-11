Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, la finalul ședinței CSAT, că mama Luiziei Melencu, una dintre fetele răpite la Caracal, va fi primită la Palatul Cotroceni.

Întrebat dacă a cerut o întâlnire cu Monica Melencu, șeful statului a răspuns: ”Da, am cerut unui consilier să o primească vineri pe doamna Melencu”.

Procurorii DIICOT au reținut un nou suspect în cazul Caracal. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 46 de ani care a violat-o pe Luiza Melencu, potrivit unui anunț făcut miercuri de procurorul șef adjunct al DIICOT Giorgiana Hosu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.