Klaus Iohannis, la bilanțul ÎCCJ: 2020 a fost un an al rezilienței, nu doar pentru sistemul de justiție, ci și pentru întregul aparat statal. Este imperios necesar să se accelereze reformele (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, în discursul susținut la evenimentul în cadrul căruia a fost prezentat raportul pe 2020 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, despre anul trecut, ca fiind ”un an al rezilienței”, atât pentru sistemul de justiție, cât și pentru ”întregul aparat statal”.

”Anul 2020 a fost un an al rezilienței, nu doar pentru sistemul de justiție, ci și pentru întregul aparat statal, supus unui test fără precedent. Traversăm încă o criză globală care și-a pus amprenta asupra tuturor domeniilor de activitate, inclusiv asupra modului de funcționare a marilor sisteme publice. Criza generată de pandemia de COVID-19 a impus un răspuns imediat și urgent inclusiv din partea sistemului judiciar. A fost nevoie astfel de idei, de soluții noi și de adoptarea unor măsuri, ori de instituirea unor practici cu totul inovatoare care, la rândul lor, au scos în evidență faptul că unele aspecte considerate până atunci obișnuite în funcționarea instanțelor ar trebui regândite”, a declarat Klaus Iohannis.

