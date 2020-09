Klaus Iohannis, la inaugurarea tronsonului Iernut-Cheţani, din Autostrada Transilvania: Am venit pentru a da un semnal. Trebuie să ne ținem de termene și să avansăm mult mai repede cu lucrările de infrastructură (VIDEO)

Președintele Klaus Ioahnis a fost prezent, vineri, la inaugurarea tronsonului Iernut-Cheţani, din Autostrada Transilvania. Este vorba despre un tronson de 18 kilometri, din județul Mureș. Astfel, odată cu deschiderea circulației pe acest lot, în total, România va avea 873 de kilometri de autostradă. Șeful statului a declarat, în acest context că nu a venit la inagurarea celor 18 kilometri de autostradă „pentru festivisme”, ci pentru a da un semnal, acela că ”trebuie să lucrăm mai repede, să avansăm mai repede cu lucrurile de infrastructură” din România.

„Este evident ca infrastructura din România a rămas mult în urmă. Nu vreau să detaliez de ce s-a rămas în urmă, cred ca sunt oameni care știu ca nu s-a prea vrut să se dezvolte infrastructura. Această paradigmă s-a schimbat. Acum se vrea.

Nu am venit pentru festivisme și pentru a încheia ceva. Am venit pentru a da un semnal ca trebuie să lucrăm mai repede, trebuie să ne ținem de termene și să avansăm mult mai repede cu lucrările de infrastructură. Acest eveniment este un punct intermediar pentru că mai avem foarte, foarte mult de lucru în România”, a declarat Klaus Iohannis.

Totodată, președintele a mai spus că așteptarea sa de la Guvern și constructori este aceea ca proiectele de infrastructură mare să fie realizate între-un ritm mult mai rapid.

"Acum câteva luni, împreună cu Guvernul Orban am lansat planul de relansare pentru economia României. Un punct extrem de important, poate cel mai greu punct din acel plan este infrastructura mare. Aici este nevoie de foarte multă implicare și aici am eu așteptări foarte mari de la Guvern și de la constructori să facem pași importanți. Deci acest eveniment vrea să arate că ne dăm seama de importanța acestor lucrări și ne dăm seama că trebuie să schimbăm ritmul, trebuie să meargă totul mult, mult mai repede. Avem nevoie de infrastructură, pentru asta avem nevoie de finanțare, dar iată că deja fondurile europene sunt pregătite. Lucrările trebuie să fie pregătite și aceste proiecte de infrastructură mare vor fi imboldul cu care economia României se va relansa semnificativ. Prezența mea, astăzi, aici, vrea să arate că mă interesează și voi rămâne conectat la aceste proiecte pentru că îmi dau seama de importanța lor. Dezvoltarea infrastructurii în România este nu doar o dorință politică de campanie, este o necesitate de bază. Avem ambiția să finalizăm Autostrada Transilvania, Autostrada Unirii, Valea Prahovei, Valea Oltului și multe alte lucrări pe care le-am planificat și pe care, de data assta pot să vă asigur, le vom realiza într-un timp surprinzător de scurt", a mai spus Klaus Iohannis.

La rândul său, premierul Ludolvic Orban, prezent la eveniment a dat asigurări că infrastructura este prioritatea Guvernului.

„Obiectivele noastre sunt foarte clare. Investițiile în infrastructură reprezintă prioritatea zero și vom aloca toate fondurile necesare pentru realizarea principalelor obiective de infrastructură ca suport al dezvoltării economice a României”, a spus Orban.

Tronsonul de 18 kilometri inaugurat vineri a fost construit de asocierea Astaldi-Max Boegl, în baza unui contract în valoare de 437,63 milioane de lei început în 2016.

