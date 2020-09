Klaus Iohannis: La nivelul OMS nu există un consens privind testarea în masă a profesorilor (VIDEO)

Klaus Iohannis a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că nu există un consens la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în ceea ce privește testarea în masă a profesorilor.

Președintele României a fost întrebat despre testarea pentru depistarea infectării cu noul coronavirus a profesorilor, acesta spunând că ”nu este recomandată”.

”La nivelul OMS nu există un consens privind testarea în masă a profesorilor, iar acolo unde s-au făcut, și asta e recomandarea, s-au făcut unde există focare. (...) Deci testarea în masă a profesorilor nu este recomandată și nu s-a făcut nicăieri”, a afirmat Iohannis în conferința de presă.

