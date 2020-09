După nouă ani, magistrala 5 de metrou care ajunge în Drumul Taberei e deschisă publicului. La inaugurarea care vine şase ani mai târziu decât termenul iniţial stabilit sunt prezenţi premierul Ludovic Orban şi preşedintele Klaus Iohannis, informează B1 TV. Linia de metrou din Drumul Taberei este singura construită de la zero după Revoluție. Vor circula 10 trenuri din actuala flotă Metrorex. Alte 13 ar trebui cumpărate până în 2022, dacă licitaţiile nu se vor bloca, aşa cum s-a mai întâmplat. Publicul va putea circula cu metroul începând cu ora 14:00.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ştefan Etveş, jurnalist B1 TV și realizatorul emisiunii "Drumurile noastre", a declarat că aceasta este cea mai mare lucrare de infrastructură din ultimii 30 de ani și o investiție cu adevărat remarcabilă, cu atât mai mult cu cât constructorii au întâmpinat sute de probleme pe parcurs.

„Mai bine mai târziu decât niciodată și, cu toată critica pe care o formulează emisiunea ”Drumurile noastre” de la B1 TV, trebuie să recunaștem că e cea mai mare lucrare de infrastructură din ultimii 30 de ani. Aici vorbim de o linie nouă de metrou de la cap la coadă, vorbim de 10 stații, 7 kilometri de linie, peste un miliard de euro. Prețul de 3,2 - 3,4 miliarde lei e prețul inițial. Au fost diverse modificări ale contractului, ale proiectului.

Am vorbit cu constructorii. E poate cea mai grea lucrare de infrastructură din România din 1990 până în acest moment, până azi. Trebuie să vedem partea plină a paharului. Sute de mii de oameni vor benefia de azi, de la ora 14.00, de această linie de metrou.

Constructorii mi-au spus că au fost nenumărate greutăți, sute de probleme, sute de avize de întârzieri pentru exproprieri, pentru utilități, pentru canalizare, pentru terenuri. Acum 4 - 5 ani, la Eroilor, din cauza unor săpături, a căzut un perete, s-a inundat stația de metrou, se punea problema să se surpe case din zona Cotroceni. E un simplu exemplu.

După părerea mea, chiar dacă noi am criticat și criticăm, azi trebuie să recunosc că se întâmplă ceva extraordinar. De la ora 14.00, bucureștenii pot să urce, că se va anunța ”stația Drumul Taberei””, a susținut jurnalistul Ştefan Etveş.

