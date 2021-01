Klaus Iohannis a hotărât să se vaccineze în cadrul celei de-a doua etape. Președintele României a comunicat decizia în data de 12 ianuarie, prin intermediul unei conferințe de presă.

„Pentru a marca debutul campaniei de vaccinare din etapa a doua, eu mă voi vaccina public, vineri, pe 15 ianuarie", a declarat Klaus Iohannis.

De ce a refuzat Klaus Iohannis să se vaccineze în prima etapă

De asemenea, Iohannis a mai precizat faptul că refuzul de a se vaccina în prima etapă a fost o decizie strategică.

„Nu cred că s-a produs nicio neîncredere (n.r. - faptul că nu s-a vaccinat în prima etapă).

Am participat la decizia ca personalul medical să fie vaccinat. Acest lucru s-a întâmplat, prima etapă se încheie cu prima doză de vaccinare. Nu am dorit nici eu, nici premierul să ne băgăm în față. Ar fi fost, probabil, mesajul greșit. Dar vineri, 15 ianuarie, începe a doua etapă de vaccinare, în care este prevăzută vaccinarea personalului din învățământ, a persoanelor de peste 65 de ani, cu comorbidități, Administrația Prezidențială, Guvernul, ș.a.m.d", a declarat oficialul.