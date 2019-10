Klaus Iohannis, de Ziua Armatei: ”Apartenența la NATO, la UE și amplificarea Parteneriatului Strategic cu SUA conferă României cel mai înalt grad de securitate” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a subliniat, vineri, în discursul pe care l-a susținut în cadrul ceremoniei organizate în Capitală cu prilejul Zilei Armatei României, că apartenența țării noastre ”la NATO, la Uniunea Europeană și amplificarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii conferă cel mai înalt grad de securitate și un profil de partener serios și responsabil, consolidat la nivel internațional”.

Șeful statului a subliniat că ”România nu este doar un beneficiar, ci și un furnizor de securitate” și că prioritatea strategică a țării noastre „este și va rămâne o relație transatlantică puternică”.

Totodată, Iohannis a amintit că în recenta sa vizită în Statele Unite, a vorbit cu președintele donald Trump ”despre asigurarea unei prezențe militare consistente a Statelor Unite în România şi în Marea Neagră”.

Șeful statului a subliniat și că este esențial ca angajamentul cu privire la creșterea bugetului pentru Apărare să fie respectat, pentru că această inițiativă a adus recunoașterea aliaților și beneficii certe pentru securitatea României.

Redăm, mai jos, discursul integral al președintelui Klaus Iohannis:

Sărbătorim astăzi 75 de ani de la eliberarea integrală a teritoriului României de către armata noastră, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Această aniversare are o semnificație cu atât mai profundă, cu cât tot anul acesta se împlinesc și 15 ani de la intrarea României în NATO, un bun prilej așadar de a onora sacrificiile și implicarea tuturor celor care au apărat unitatea statului român și identitatea noastră națională.

Parcursul euroatlantic şi european al României s-a bazat şi pe profesionalismul și seriozitatea cu care armata a participat la operații militare în afara teritoriului național, acolo unde interesele țării noastre o cereau, alături de aliații noştri.

Doamnelor şi domnilor,

Schimbările de paradigmă privind securitatea internaţională şi regională determină necesitatea adaptării conceptului de apărare a ţării şi de securitate naţională la dinamica din ce în ce mai imprevizibilă a mediului de securitate internaţional, în care riscurile și amenințările se amplifică și se diversifică permanent.

În primul an de mandat, după consultări cu toate instituțiile, cu partidele, cu mediul academic și societatea civilă am elaborat Strategia Națională de Apărare, aprobată de Parlamentul României. Este ceea ce am promis românilor, pentru că avem nevoie de maturitate în decizii și de consens pe obiective naționale majore.

Am susținut atunci că Strategia este o declarație pe care România o face public, ca națiune și ca stat, iar toate demersurile noastre ulterioare au reprezentat expresia concretă a acestei declarații.

În prezent, Armata României este o instituție profesionalizată și performantă, având o contribuție decisivă la îndeplinirea angajamentelor României în cadrul Alianței Nord-Atlantice și la implementarea Politicii de Apărare și Securitate Comună în Europa, prin participarea la misiunile comune, desfășurate pentru combaterea terorismului internațional, precum şi la promovarea securității și stabilității regionale.

Apartenența la NATO, la Uniunea Europeană și amplificarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii conferă României cel mai înalt grad de securitate și un profil de partener serios și responsabil, consolidat la nivel internațional.

Mai mult, România nu este doar un beneficiar, ci și un furnizor de securitate și de viziune despre cum trebuie organizată securitatea internațională, pentru că fără acțiune constantă și coerentă, fără management riguros și fără coordonare între instituții vom rămâne mereu doar la bune intenții și jumătăți de măsură.

Doamnelor și domnilor,

Prioritatea strategică a României este și va rămâne o relație transatlantică puternică. Consolidarea profilului şi a vizibilităţii României în NATO constituie un obiectiv strategic pe care voi continua să îl urmăresc cu consecvenţă. De altfel, la summiturile NATO am obținut rezultate notabile, precum atingerea obiectivelor ţării noastre în cadrul procesului de implementare a prezenţei înaintate a NATO, asigurarea coerenţei acestui proces între nordul şi sudul flancului estic sau atenţia sporită acordată regiunii Mării Negre.

România a reiterat constant necesitatea consolidării prezenței aliate avansate pe întreg flancul estic al NATO, solicitând implicarea suplimentară a aliaților pentru asigurarea misiunilor de poliție aeriană și de patrulare maritimă, respectiv pentru operaționalizarea structurilor de luptă, de comandă şi control NATO, dispuse pe teritoriul naţional, ca parte a Structurii de Forţe a NATO.

Asigurarea securităţii extinse a României include şi dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor strategice existente, în special a celui cu Statele Unite ale Americii, a cărui componentă de apărare este semnificativă.

Cu ocazia recentei vizite în SUA, am discutat cu Președintele Statelor Unite despre asigurarea unei prezențe militare consistente a Statelor Unite în România şi în Marea Neagră.

Este esențial ca angajamentul cu privire la creșterea bugetului pentru Apărare să fie respectat, pentru că această inițiativă a adus recunoașterea aliaților și beneficii certe pentru securitatea României.

Doamnelor și domnilor,

Participarea militarilor Armatei României, sub egida ONU, NATO şi UE, la misiuni de combatere a terorismului, de sprijinire a păcii sau umanitare este dovada că țara noastră înțelege să își respecte cu responsabilitate obligațiile pe care şi le-a asumat ca parte a comunității internaționale.

Îmi exprim aprecierea și recunoștința pentru cei peste 1000 de militari care își îndeplinesc cu profesionalism misiunile în teatrele de operații, riscându-și viața în numele angajamentelor luate de România ca membru al Alianței Nord Atlantice.

Cu acest prilej, salut și participarea a peste 100 de militari români la Grupul de Luptă al NATO din Polonia, condus de Statele Unite ale Americii, precum și a celor din cadrul misiunilor conduse de Uniunea Europeană în Bosnia și Herțegovina sau în Georgia.

Urez, totodată, mult succes aviatorilor detașați pe continentul african, în premieră, în cadrul Misiunii Multidimensionale Integrate a ONU de Stabilizare în Republica Mali.

Dragi militari,

Sunt mândru că Armata României de astăzi, demnă de trecutul și de eroii ei, rămâne, pentru poporul român, un reper moral, o ancoră de stabilitate și este privită cu multă încredere și același respect atât în țară, cât și peste hotare.

În semn de prețuire și apreciere pentru rezultatele deosebite obținute, am decorat, cu prilejul Zilei Armatei, Drapelul de Luptă al Comandamentului Forțelor Întrunite cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler cu însemne de pace pentru militari.

În această zi specială, 421 de militari din Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Institutul Medico-Militar Bucureşti şi din Centrul de instruire pentru muzici militare au depus Jurământul militar, expresie a devotamentului față de neam și patrie. Pentru toți acești tineri, evenimentul la care asistăm acum este un prag al maturității și responsabilității.

Dragi studenți și elevi, ați jurat în fața drapelului de luptă pe care este scrisă deviza „Onoare și Patrie”, cuvinte care exprimă un crez si o supremă datorie morală. Prin rostirea jurământului, fapt unic în viața fiecărui militar, vă aflați în slujba ţării.

Am convingerea că veți răspunde cu cinste încrederii pe care cetățenii o au în Armată, ca instituție fundamentală a statului român.

Vă urez succes în formarea dumneavoastră ca apărători ai suveranității naționale, ai independenței și ai unității statului, ai integrității teritoriale a țării şi ai democrației constituționale.

Doamnelor și domnilor,

Astăzi, cu prilejul Zilei Armatei, am conferit și primele medalii comemorative „Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului”. Doresc astfel să răsplătesc eforturile instituțiilor care păstrează, cinstesc și cultivă memoria eroilor și a faptelor de acum 100 de ani, arătând generațiilor de acum sacrificiul și dăruirea pe care s-a construit statul român modern.

Aduc un omagiu memoriei martirilor căzuți la datorie pe câmpurile de luptă pentru apărarea țării și, în același timp, îi asigur de aprecierea și respectul meu pe veteranii de război, pentru tot ceea ce au realizat în beneficiul statului român, sub culorile drapelului național.

În final, exprim recunoștință și familiilor dumneavoastră, care vă susțin necondiționat în profesia armelor și înțeleg toate sacrificiile pe care această grea meserie le presupune.

Vă felicit cu prilejul Zilei Armatei României și vă urez succes în continuare în nobila misiune de a sluji patria sub tricolor!

La Mulți Ani, Armata României!

