Klaus Iohannis: Ne punem speranțele în cercetătorii care caută un vaccin eficient (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat joi, în cadrul unei vizite la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice (ICSI) de la Râmnicu Vâlcea, că ”ne punem speranțele în cercetătorii care caută un vaccin eficient”.

”Prin această vizită am vrut să atrag atenția asupra importanței cercetării pentru societatea noastră. De altfel, pandemia de Covid-19 a reconfirmat rolul pe care cercetarea și inovarea îl au în depășirea crizelor, indiferent de natura lor. În cercetare ne punem speranțele pentru un tratament viabil și un vaccin împotriva SARS-CoV-2, care să ne ajute la depășirea acestei crize profunde care a afectat întreaga lume. Am văzut cu toții cum în domeniul medical inovarea are un rol esențial în îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Tot prin cercetare-inovare putem răspunde țintelor curajoase, asumate prin Pactul Verde European. Pentru acesta, trebuie să facem investiții, să retehnologizăm, să construim noi capacități, să digitalizăm, precum și să formăm resursa umană”, a afirmat președintele.

Klaus Iohannis a mai adăugat că cercetarea din România, din păcate, nu a beneficiat nici pe departe de atenția și finanțarea cuvenite.

„În ultimii ani, cercetarea din România, din păcate, nu a beneficiat nici pe departe de atenția și finanțarea cuvenite, situație care a avut, indiscutabil, un impact negativ asupra calității vieții noastre, a tuturor. Cercetarea este o componentă indispensabilă a dezvolătii pe termen lung a economiei naționale, dar și europene, iar guvernarea actuală știe acest lucru și va acționa în consecință. Eu sunt ferm convins că România nu poate fi puternică, decât dacă se bazează pe cunoaștere și inovare. De aceea, trebuie găsite soluții pentru stimularea inovării, încurajarea investițiilor și creșterea rolului cercetării în domenii cheie cum sunt: medicina, biotehnologia sau energia verde”, a spus el.

Klaus Iohannis: Ne punem speranțele în cercetătorii care caută un vaccin eficient (VIDEO)

Știre în curs de actualizare