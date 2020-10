Klaus Iohannis: Nu este nevoie acum de stare de urgență. Ce a spus președintele despre impactul economic al „lockdown-ului” (VIDEO)

Președintele României Klaus Iohannis a afirmat, marți, într-o conferință de presă, Guvernul a putut să ia măsurile care se impun pentru gestionarea pandemiei, astfel că, acum, nu este nevoie de stare de urgență.

Mai exact, președintele României a fost întrebat de ce nu consideră necesară instalarea stării de urgență – zonal – în condițiile în care există țări ca Italia sau Spania, care au revenit parțial la starea de urgență, sau ca Slovacia și Cehia, ce au impus-o de-a dreptul, acesta răspunzând:

„Comparația cu alte țări este mai complicată, fiindcă nu există o definție universal valabilă sau european valabilă pentru starea de urgență. Ceea ce declară alte state din zona noastră sau, mă rog, din Spania este mai degrabă similar cu ce se numește la noi starea de alertă. Starea de alertă permite instituirea cam tuturor restricțiilor și măsurilor care sunt necesare pentru a gestiona o astfel de pandemie. Exact din acest motiv s-a creat o lege specială pentru această stare de alertă și de când această lege – care a fost tergiversată la vremea respectivă de PSD în Parlament, probabil vă amintiți – specială, Guvernul a putut să ia măsurile care se impun pentru gestionarea epidemiei, gestionarea pandemiei, deci nu este nevoie acum de stare de urgență. Dacă – Doamne, Ferește! – ajungem în situația să nu mai fie suficiente măsurile posibile prin legea care descrie starea de alertă și trebuie să impunem alte restricții ale libertăților, atunci este de evaluat dacă se introduce local, regional sau național – nu cred că va fi cazul – starea de urgență. În măsura în care experții noștri, medicii noștri vor veni cu aceste solicitări, le vom discuta”.

Cât despre momentul în care va considera că este necesară o discuție despre instalarea stării de urgență, președintele a spus că „În momentul în care va exista o astfel de solicitare, o voi analiza cu absolut toată seriozitatea”.

Întrebat care a fost impactul economic al „lockdown-ului” și dacă România și-ar mai permite un episod de acest gen, Klaus Iohannis a precizat că pandemia de coronavirus ne costă scump.

„Ca țară ne permitem să facem tot ce putem să facem pentru sănătatea concetățenilor noștri. Este evident că nu putem să intrăm într-o logică simplistă, să măsurăm vieți contra firme. Așa ceva este inadmisibil! Noi ne străduim foarte mult să dăm tot ce putem sistemului medical, să ajutăm medicii, să ajutăm personalul medical, ca în definitiv să fie ajutați oamenii care ajung la spital. Pe de altă parte, din motive de restricții care au fost necesare la momentul respectiv și, din păcate, sunt necesare și acum, firmele au dificultăți. Este o realitate tristă cu care ne confruntăm. Exact din acest motiv Guvernul a venit cu tot felul de măsuri de a stimula revenirea la activitate. Multe firme, între timp, au trecut integral sau parțial la lucrul de la domiciliu șamd. Încearcă să se adapteze. Nu toți reușesc și Guvernul va continua să vină cu măsuri de sprijin, cu măsuri speciale sectoriale. Această pandemie ne costă scump, este un fapt, dar împreună cu Guvernul căutăm cele mai bune căi pentru a avea și o grijă foarte pronunțată pentru românii care se îmbolnăvesc, pe de altă parte o grijă specială pentru sănătatea publică pentru a îngrădi răspândirea pandemiei, dar și grija pentru diferitele sectoare ale economiei care sunt unele grav lovite de această evoluție. Este o ecuație extrem, extrem de complicată. Nu poate fi simplificată artificial și, practic, trebuie să lucrăm pe toate fronturile simultan și pot să spun că în această situație Guvernul împreună cu mine ne-am mișcat bine”, a spus el.

