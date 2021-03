Klaus Iohannis: Nu putem renunța la prudență chiar acum. Situația este încă sub control, dar lucrurile pot evolua rapid, negativ. Poate fi chiar ultimul val (VIDEO)

Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, în timpul conferințeia de presă de la Palatul Cotroceni, despre situația epidemiologică actuală.

Președintele României a îndemnat la respectarea cu sfințenie a măsurilor sanitare, sublininad că acesta ar putea fi ultimul val.

"Ne confruntam din nou cu o etapă de creștere, vizibilă în numărul de infectări raportate zilnic si presiunea din ce in ce mai mare din secțiile ATI. Acest nou val poate fi chiar ultimul val, având în vedere ca procesul de vaccinare este în plină desfășurare, iar numărul persoanelor vaccinate creste de la o zi la alta. Situația este încă sub control, dar lucrurile pot evolua rapid în sens negativ. Este nevoie de responsabilitate și de un nou efort național, acum. Șansa de a scăpa de pandemie este cu fiecare zi mai aproape și nu putem renunța la prudență chiar acum.

Sigurele metode care au fost dovedite științific că pot stopa pandemia sunt masurile restrictive și imunizarea unui număr semnificativ din populație. Trebuie să luăm decizii informate, care au la bază recomandările specialiștilor și pana în acest moment nu exista motive care să ne determine să nu folosim toate vaccinurile aprobate la nivel european. Până când vom atinge imunitatea de grup, prin vaccinare, va trebui să luăm măsuri aplicate acolo unde situația o impune, pentru a slăbi presiunea de pe spitale. Să rămâne vigilenți si prudenți să in felul acesta să-i ajutăm pe cei dragi", a spus președintele.

