Klaus Iohannis: Pandemia nu va dispărea de la sine. Este nevoie de respectarea restricțiilor și de accelerarea campaniei de vaccinare. Avem doze suplimentare (VIDEO)

Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, într-o conferință de presă susținută în județul Dolj, despre acțiunile care trebuie întreprinse pentru oprirea răspândirii noului coronavirus.

Printre măsurile propuse de președintele țării se numără accelerarea vaccinării împotriva COVD și respectarea cu sfințenie a măsurilor sanitare.

"Trebuie să accelerăm vaccinarea și sa luam absolut toate măsurile care pot fi luate cu producătorii pentru a creste viteza de vaccinare. Până acum aceste solicitări au dat rezultate, avem doze suplimentare. În aceste ultime două săptămâni din martie primim multe doze suplimentare dintr-un vaccin foarte cautat și cred ca se poate face mai mult. Vom discuta în paralel despre certificatul care arată dacă o persoană a fost vaccinată sau a făcut un test sau a avut boala sau a făcut un test. Aceste chestiuni vor fi probabil lămurite în cursul acestui consiliu. Măsuri se iau peste tot, însă pandemia nu va dispărea de la sine. Este nevoie de respectarea restricțiilor și de accelerarea campaniei de vaccinare...Avem doze suficiente și campania de vaccinare merge foarte bine. Valul trei nu a putut fi prevenit de nimeni, nici de țările care au avut un număr mai mare de doze de vaccin la dispoziție, însă asta nu trebuie să ne descurajeze. Campania de vaccinare prinde viteză în fiecare săptămână încă un pic mai mult. Noi folosim vaccinurile aprobate de Agenția Europeană a Medicamentului și vedem ca în fiecare săptămână sunt doze în plus față de săptămână anterioară sunt optimist că vom reuși la sfârșitul lunii martie și în aprilie să vaccinăm sute de mii de persoane în plus,ceea ce evident va duce la stăpânirea pandemiei. Nu se ia în calcul să importam nimic care nu este agreat de U.E", a spus președintele.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.