Klaus Iohannis participă la campania „Alături de Veterani”, organizată de MApN de Ziua Veteranilor de Război (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis participă, marți, la campania „Alături de Veterani”, organizată de Ministerul Apărării Naționale, cu prilejul Zilei Naţionale a Veteranilor de Război, informează Administrația Prezidențială.

La evenimentul care are loc în Sala de Marmură a Palatului Cercului Militar este prezent și premierul Florin Cîțu.

Șeful statului ia parte la pregătirea cadourilor pentru veteranii se război din București, din județul Ilfov și din Republica Moldova.

Desfășurată pe parcursul mai multor zile, campania „Alături de Veterani” va include și o acţiune de distribuire de pachete cadou cu ocazia Paștelui pentru cei 2.610 veterani de război din România și pentru cei opt veterani din Republica Moldova.

