Klaus Iohannis: Pe măsură ce epidemia scade în intensitate, există posibilitatea ca unele persoane să considere că ce a fost mai rău a trecut și că nu mai are rost să se vaccineze. Este însă o falsă senzație de securitate! (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a făcut, marți, un nou apel la români să continue să se vaccineze în număr cât mai mare împotriva noului coronavirus. În declarația de presă pe care a susținut-o la Palatul Cotroceni, la finalul discuțiilor cu reprezentanții Guvernului despre campania de imunizare a populației, șeful statului a atras atenția asupra unei ”false senzații de securitate” pe care ar putea-o resimți unele persoane nevaccinate în contextul în care numărul cazurilor de îmbolnăvire este în scădere.

”Obiectivul campaniei de vaccinare este, pe termen scurt, acela de a reduce numărul îmbolnăvirilor, spitalizărilor și deceselor provocate de COVID-19, iar acest lucru se întâmplă deja. Pe termen mediu, scopul este, bineînțeles, acela de atinge pragul critic de imunitate care să stopeze definitiv transmiterea comunitară a virusului.

Atrag atenția asupra unui potențial pericol, poate nu îndeajuns de bine conștientizat sau explicat. Pe măsură ce epidemia scade în intensitate, există posibilitatea ca unele persoane să considere că ce a fost mai rău a trecut și că nu mai are rost să se vaccineze.

Este însă o falsă senzație de securitate! Până când nu vom fi imunizați într-un procent semnificativ, pandemia nu se poate încheia, iar riscul pentru cei nevaccinați de a face o formă severă a bolii rămâne unul ridicat. Așadar, dragi români, nu ezitați să vă vaccinați!”, a avertizat Klaus Iohannis.

