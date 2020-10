Klaus Iohannis: Pentru România, pandemia de COVID-19 reprezintă cea mai dramatică perioadă de după 1989

Președintele Klaus Iohannis a subliniat, joi, în mesajul transmis cu ocazia deschiderii Bucharest Forum 2020, că pentru România ”pandemia de COVID-19 reprezintă cea mai dramatică perioadă de după 1989”. Totodată, șeful statului a atras atenția asupra faptului că atât viitorul omenirii, în general, cât și viitorul economiei globale depind de felul în care oamenii vor răspunde noilor realități economice și de capacitatea fiecăruia de ”a vedea dincolo de efectele negative ale pandemiei”.

Klaus Iohannis, la deschiderea Bucharest Forum 2020: Evenimentul are loc într-un context internațional profund volatil și impredictibil din cauza pandemiei de COVID-19

”Bucharest Forum 2020 are loc într-un context internațional nu doar foarte dinamic, dar și profund volatil și impredictibil din cauza pandemiei de COVID-19, care a declanșat o criză economică cu serioase implicații asupra relațiilor de putere dintre actorii globali. Cea de-a noua ediție a Bucharest Forum propune o temă provocatoare, Resilience, Pandemics and the Great Acceleration, care răspunde realităților perioadei pe care o parcurgem.

Pentru România, pandemia de COVID-19 reprezintă cea mai dramatică perioadă de după 1989. Pe fondul unei incertitudini globale, mai ales la nivel economic, țara noastră a trebuit să se adapteze într-un timp foarte scurt și va continua să o facă, pentru a implementa toate măsurile necesare de creștere a capacității de gestionare a acestei crize atât pe plan medical, cât și din perspectiva sistemului educațional, a asigurării serviciilor publice și mai ales în ceea ce privește creșterea rezilienței economice”, a transmis președintele în mesajul care a fost prezentat, joi, de Constantin Ionescu, Consilier de Stat - Departamentul Securității Naționale - Directorul Oficiului Informații Integrate, informează Administrația Prezidențială.

În acest context, șeful statului a amintit că recent, România a obținut statutul de piață de capital emergentă și a dat asigurări că măsurile economice cuprinse în Planul de relansare ”vor pune bazele noului model de dezvoltare, unul al investițiilor, al responsabilității și al sustenabilității”, acest model fiind axat nu numai pe ” accelerarea proiectelor de infrastructură de transport și energie”, ci și pe ”dezvoltarea economică prin digitalizare, inovare, dezvoltare și aplicare de noi tehnologii în agricultură, energie și industrie”.

Klaus Iohannis: Viitorul economiei globale și al omenirii, în general, depinde de capacitatea de a vedea dincolo de efectele negative ale pandemiei

Totodată, Klaus Iohannis a precizat că omenirea va trebui să învețe să conviețuiască multă vreme de acum înainte cu noul coronavirus, motiv pentru care este nevoie și de o adaptare la noua realitate economică în contextul pandemiei.

”Viitorul economiei globale și al omenirii, în general, depinde de modul în care vom înțelege să răspundem noilor realități economice și de capacitatea de a vedea dincolo de efectele negative ale pandemiei și de creșterile conjuncturale. Va trebui să învățăm să conviețuim cu acest virus multă vreme de acum înainte, dar și să adoptăm în acest timp măsurile economice necesare depășirii efectelor crizei sanitare, pentru a ne putea adapta din punct de vedere tehnologic la noua realitate economică”, a mai transmis șeful statului.

Klaus Iohannis s-a referit și la evoluțiile din mediul global de securitate, precizând că este nevoie de efoturi consistente ”astfel încât să putem gestiona, cu eficacitate și consecvent, orice riscuri și amenințări conexe acestora”.

”Un stat puternic este un stat care asigură un cadru optim de dezvoltare a democrației participative, în care sunt garantate drepturile și libertățile cetățenilor și este încurajată participarea cetățenilor, inclusiv la soluționarea unor probleme care țin de securitatea națională.

Așa cum stipulează Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024, eforturile de îmbunătățire a rezilienței societale și a infrastructurii critice trebuie să fie calibrate pentru a răspunde noilor tipuri de amenințări, survenite inclusiv pe fondul evoluțiilor tehnologice.

Drept urmare, un rol central este acordat colaborării pe multiple planuri: public-privat, cetățean-comunitate și civil-militar”, se mai arată în mesajul președintelui.

De asemenea, șeful statului a precizat că pentru garantarea unui nivel ridicat de securitate și prosperitate cetățenilor săi, ”este necesar ca România să depună eforturi susținute în scopul de a întări capacitatea administrativă a instituțiilor sale”. În același timp, ”este esențială dezvoltarea unui sistem educațional incluziv și calitativ, care să contribuie la acoperirea cerințelor pieței muncii și la competitivitatea României în plan internațional”, a mai subliniat Iohannis.

”Garantarea unui mediu economic performant, dinamic și competitiv, în plan investițional și antreprenorial, precum și a stabilității și sustenabilității finanțelor publice reprezintă un alt obiectiv prioritar, la fel cum stimularea creșterii inteligente, sustenabile și incluzive la nivelul României este obligatorie pentru asigurarea prosperității cetățenilor”, se mai arată în mesajul transmis de Klaus Iohannis.

Bucharest Forum este principala platformă de dezbatere strategică din regiunea Mării Negre și din Balcani. Organizat de Aspen Institute Romania și biroul din București al German Marshall Fund, în parteneriat cu Guvernul României, evenimentul aduce pe aceeași scenă politicieni de nivel înalt, oameni de afaceri, jurnaliști și cadre universitare din întreaga lume.