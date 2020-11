Klaus Iohannis: Presiunea pe secțiile ATI se menține la cote ridicate. Am hotărât să mărim capacitatea (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat, duminică dimineață, la Institutul Clinic Fundeni, că presiunea pe secțiile ATI se menține la cote ridicate, astfel că s-a hotărât mărirea capacității.

”Numărul de decese e în continuare prea mare, presiunea pe secțiile ATI se menține la cote ridicate. De aceea am hotărât să mărim capacitatea (...) Din martie și până acum dublat numărul de paturi de la ATI, însă se vede că nu este suficient. Vom continua în acest ritm”, a spus Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.