Klaus Iohannis, prima reacție după numărul record de cazuri de COVID-19: Răspunderea este partajată între autorități și cetățeni. Solicit Parlamentului să ia în dezbatere în regim de urgență legea care clarifică izolarea și carantina (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a făcut, miercuri, o vizită la Institutul Cantacuzino, vizită la finalul căreia a susținut o declarație de presă. Șeful statului a avut astfel o primă reacție cu privire la numărul record de cazuri de contaminare înregistrat în România în ultimele 24 de ore. 555 de noi îmbolnăviri au fost raportate, miercuri, de Grupul de Comunicare Strategică, acesta fiind cel mai mare număr de cazuri noi de la deputil epidemiei în României. Președintele a făcut apel la populație să respecte regulile impuse de autorități pentru ca epidemia să poată fi ținută sub control. De asemenea, Iohannis a solicitat Parlamentului să adopte în regim de urgență legea care reglementează carantina și izolarea.

Klaus Iohannis: Astăzi este o zi tristă, avem un număr record de persoane găsite pozitive cu noul coronavirus

”Astăzi este o zi tristă, avem un număr record de persoane găsite pozitive cu noul coronavirus, peste 550. În acest context, trebuie să fac câteva remarci. Dragi români, suntem deja din martie, în plină epidemie și pot să spun că până acum câteva săptămâni, lucrurile au mers destul de bine. Am trecut prin starea de urgență în care am luat măsuri dure și am reușit să ținem evoluția sub control. Este a doua lună în care avem staraa de alertă și lucrurile nu au evoluat așa cum ne dorim cu toții.

Răspunderea în acest moment este partajată între autorități și cetățeni.

A fost o perioadă foarte dificilă și ar fi foarte păcat să dăm cu piciorul la rezultatele pe care le-am obținut până acum. Măsurile sunt foarte simple: masca, distanța și spălatul pe mâini.

Trebuie să fim foarte atenți la ce ne spun unii și alții pentru că, în loc să fim toți de aceeași parte, vedem că sunt politicieni care încearcă să exploateze electoral această epidemie. Este o cale eronată.

Suntem într-o situație foarte complicată. Este momentul să lăsăm divergențele politice și să ne concentrăm pe soluții. Solicit Parlamentului să ia în dezbatere în regim de urgență legea care clarifică carantina și izolarea. Nu este momentul să disperăm, dar nu este momentul nici să lăsăm garda jos. Haideți să facem un efort să continuăm. Nu lăsați garda jos, este în joc viața voastră și viața celor dragi vouă. Nu vorbim de politică, ci de o boală care a rămas în societate. Să nu ne imaginăm că virusul dispare dacă cineva dă o lege sau un act administrativ.”, a spus Klaus Iohannis.

Totodată, șeful statului mai a spus că va mai dura până când ne vom putea relua viața normală.

”Să nu ne imaginăm că dacă este vară și plecăm la munte sau la mare scăpăm de virus. Din păcate virusul merge cu noi și la mare și la munte. Haideți să respectăm indicațiile specialiștilor, să facem aceste lucruri simple pentru a putea trece cu bine de această perioadă dificilă. Riscăm să ne îmbolnăvim, asta e mult mai grav decât starea de urgență sau de alertă. Cu toții ne dorim să reluăm viața normală. Cred că va mai dura până când ne putem relua viața normală. Dacă vrem să ne și mișcăm, să funcționeze economia, să mergem la mare sau la munte, trebuie să respectăm aceste norme”, a mai spus Klaus Iohannis.

555 de noi cazuri de COVID-19, în 24 de ore, în Românnia

Conform datelor anunțate de Grupul de Comunicare Strategică, în ultimele 24 de ore, la nivel național au fost confirmate 555 de noi îmbolnăviri, dintr-un total de 13.147 de teste. Astfel, până în acest moment, în România au fost testate pozitiv 30.175 de persoane, iar dintre acestea 22.284 au fost externate, dintre care 20.799 de pacienți vindecați și 1.485 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare.

Bilanțul deceselor a ajuns la 1.817, în intervalul 07.07.2020 (10:00) – 08.07.2020 (10:00) fiind înregistrate 18 noi victime.

În continuare, în secțiile de terapie intensivă sunt internați 237 de pacienți.

De asemenea, până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 796.484 de teste.