Președintele Klaus Iohannis, primit cu aplauze la Blaj, unde Papa Francisc va beatifica şapte episcopi greco-catolici (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis și Prima Doamnă, Carmen Iohannis, au ajuns duminică, în jurul orei 10.30, la Blaj, acolo unde Papa Francisc va oficia Divina Liturghie cu Beatificarea a șapte episcopi greco-catolici martiri, pe Câmpia Libertăţii.

Șeful statului a fost primit cu aplauze de zecile de mii de oameni veniți să-l întâmpine pe Suveranul Pontif în ultima zi a vizitei sale în România.

La Blaj se află și premierul Viorica Dăncilă, împreună cu câțiva membri ai cabinetului, precum și Majestatea Sa, Margareta, Custodele Coroanei.

