Klaus Iohannis: Recomand românilor să meargă în concediu, dar să respecte măsurile pentru a se proteja ei și pentru a-i proteja și pe ceilalți (VIDEO)

Președintele Klaus Ioahannis a declarat în conferința de presă pe care a susținut-o miercuri, la Palatul Cotroceni, că înțelege nevoie românilor de a merge în concediu după lunile grele care au trecut în contextul pandemiei de coronavirus, însă este important ca, și în vacanță, să fie respectate cu strictețe regulile de protecție sanitară și distanțare impuse de autorități pentru a limita răspândirea COVID-19.

Întrebat dacă ar merge pe litoralul românesc în condițiile în care medicii spun că multe focare de coronavirus au apărut pentru că turișii au mers la mare, unde s-au infectat și apoi au revenit acasă, Klaus Iohannis a răspuns: ”Este vară, după un an foarte greu și lumea își dorește câteva zile concediu. Asta este ușor de înțeles și cred că este bine ca românii să meargă în concediu la munte, la mare sau oriunde își doresc. Însă, în același timp, trebuie să ne dăm seama că nu este o vară ca oricare alta și trebuie să luăm niște măsuri de precauție. Aceleași chestiuni simple: masca, distanța, igiena. S-a văzut că aceste măsuri ajută foarte, foarte mult”.

În acest context, șeful statului a citat datele dintr-un studiu, potrivit cărora purtarea măștii este una dintre cele mai eficiente metode de protecție față de infectarea cu noul coronavirus.

”Am citit recent un studiu care arată totuși că purtarea măștii, în general, pe scară largă, poate preveni până la 80% din infecții. Deci iată o piesă simplă care, cu siguranță, ne ajută foarte mult. Distanțarea este la fel de importantă. Recomand românilor să meargă la munte, la mare, sau oriunde își doresc, dar să respecte aceste măsuri absolut necesare pentru a se proteja ei și pentru a-i proteja și pe ceilalți”, a mai spus Iohannis.

