Klaus Iohannis: Sărbătorile de iarnă din 2020, diferite față de alți ani. Cu siguranță, vor fi restricții. Cred că anul acesta ne vom întoarce la ce înseamnă Crăciunul, sărbătoarea în și cu familia (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a fost întrebat în timpul conferinței de presă de miercuri dacă ia în calcul să decreteze stare de urgență pentru perioada sărbătorilor de iarnă, astfel încât să fie limitate interacțiunile și deplasările. „Nu s-a discutat un astfel de demers”, a subliniat șeful statului, care a precizat, totuși, că este de părere că în 2020 Crăciunul va fi unul diferit față de alți ani, având în vedere că „vor fi restricții în vigoare” și „se va putea călători în mult mai puține locuri”.

