Klaus Iohannis: Sărbătorile din acest an vor fi sub semnul pandemiei. Cu siguranță, marile petreceri nu vor putea să aibă loc (VIDEO)

Președintele Klaus Ioannis a declarat în conferința de presă de marți seară că sărbătorile din acest an se vor desfășura sub semnul pandemiei de coronavirus, prin urmare, românii vor trebui să respecte toate măsurile de protecție sanitară care vor fi în vigoare în momentul respectiv. ”Marile petreceri nu vor putea să aibă loc”, a atras atenția șeful statului.

„Sărbătorile vor avea loc, așa cum au loc în fiecare an, pentru că sunt sărbătorile noastre, însă în acest an vor fi sub semnul pandemiei, asta însemnând că vor trebui respectate toate măsurile care, la momentul respectiv sunt în vigoare. Cu siguranță, marile petreceri nu vor putea să aibă loc de această dată, cum foarte multe excursii, probabil nu vor putea fi organizate. Dar Crăciunul vine și așa”, a declarat Klaus Iohannis.

Iohannis: Organizarea unui târg de Crăciun în plină pandemie mi se pare inoportună

Anterior, președintele precizase că organizarea târgurilor de Crăciun în plină pandemie nu este una oportună.

„Organizarea unui târg de Crăciun în plină pandemie mi se pare imposibilă și inoportună. Aceste târguri în acest an cu siguranță nu se pot organiza”, a declarat șeful statului.

Klaus Iohannis: Sărbătorile din acest an vor fi sub semnul pandemiei. Cu siguranță, marile petreceri nu vor putea să aibă loc