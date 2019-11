Klaus Iohannis: ”Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție trebuie desființată. Se poate transforma prea ușor în ceva cu care se poate încerca un control neconstituțional asupra magistraților” (VIDEO)

Klaus Iohannis a declarat marți, în cadrul dezbaterii, de la Biblioteca Centrală, răspunzând la o întrebare a jurnalistului B1 TV Silviu Mănăstire, că își menține opinia privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție.

”Nu sunt specialist în acest domeniu, dar opinia mea de președinte al României a fost că această secție nu trebuia înființată. Pentru a fundamenta o opinie pertinentă, am solicitat și primit opiniile unor recunoscuți specialiști în materie: Comisia de la Veneția care spune că nu este nevoie de această secție, GRECO care spune că secția trebuie desființată, MCV care spune ca nu este nevoie de aceatstă secție.

Dacă toți spun că așa nu, eu sunt de părere că așa nu, PNL la fel. Înseamnă că totuși ne bazăm pe ceva. Eu sunt de părere că această secție nu trebuie să existe.

Este un instrument care prea ușor poate fi transformat în ceva cu care se poate încerca un control neconstituțional asupra magistraților.

Toți acești specialiști recomandă desființarea secției, opinie pe care eu o împărtășesc. Decizia nu o iau eu. Eu am o opinie politică. Decizia se ia în Parlamentul României”, a explicat Klaus Iohannis.

