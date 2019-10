Klaus Iohannis: ”Sprijinirea dezvoltării sectorului digital ar trebui să fie prioritate zero pe agenda oricărui guvern. PSD nu înțelege că administrația trebuie să sprijine mediul de afaceri” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis susține că sprijinirea dezvoltării sectorului digital ar trebui să fie prioritatea zero a oricărui guvern. Prezent, miercuri, la evenimentul „GoTech World”, șeful statului a subliniat că predictilitatea ar trebui să fie cuvântul de ordine al oricărei guvernări responsabile și a precizat, în acest context, că, în ultimii ani, PSD a produs ”degringoladă” în sectoare esențiale ale economiei și nu a înțeles că administrația trebuie să sprijine mediul de afaceri.

Redăm, mai jos, discursul integral al președintelui Klaus Iohannis:

Sunt foarte bucuros că pot să particip la această deschidere și trebuie să recunosc că sunt foarte plăcut impresionat de amploarea și de atmosfera acestui eveniment. Am venit împreună de la intrarea principală până aici și pot să vă spun că impresia mea este: aici lucrurile se mișcă, felicitări!

Am observat că evenimentul de astăzi reunește numeroase companii cunoscute, companii competitive, ale căror produse sunt prezente în toată lumea.

Sunt încântat să văd și mulți tineri care au decis să își încerce talentul tehnologic și antreprenorial prin construirea de start-up-uri inovatoare.

În ecuația progresului, eu cred că cea mai puternică forță este cea a ideilor transformate în realitate. De aceea astăzi, poate mai mult ca oricând, este nevoie ca liderii comunității de afaceri globale să devină un exemplu și, totodată, un punct de sprijin pentru tinerii antreprenori.

Recunoaștem cu toții nevoia de multiplicare a eforturilor în domeniul infrastructurii digitale și a unui mediu de afaceri favorabil investițiilor în creativitate, inovare și tehnologie.

Faptul că suntem astăzi aici arată hotărârea noastră de a lucra împreună pentru a schimba lucrurile, evident în bine, în această direcție.

Dragi invitați,

Pentru următorii ani, consider că sprijinirea dezvoltării sectorului digital ar trebui să se afle, cu titlu de prioritate zero, pe agenda oricărui guvern – care sper că va veni după săptămâna viitoare.

Predictibilitatea este cuvântul de ordine al oricărei guvernări responsabile. Dar, cum am văzut în ultimii ani, din păcate, orice numai predictibilitate nu am avut.

Nu am să insist acum asupra degringoladei generate de PSD în sectoare esențiale ale economiei naționale și nici asupra incapacității acestui partid de a înțelege că administrația trebuie să sprijine mediul de afaceri, nu să îi distrugă speranța și perspectivele.

Doamnelor și domnilor,

Am fost și voi rămâne și în continuare un promotor al unei economii de piață autentice și al unei guvernări responsabile. De la an la an, inițiativele orientate spre digitalizare în economia și în societatea românească devin tot mai numeroase și mai consistente, iar această reușită vă aparține dumneavoastră, și dumneavoastră, și tuturor celor din sector.

Sunt convins că aceste evoluții își vor intensifica presiunea pentru modernizarea României, iar statul trebuie să încurajeze și să susțină, prin cadrul legislativ, acest proces de modernizare.

Inteligența artificială, automatizarea, tehnologiile 3D și altele asemenea au deschis noi perspective în industrie, transporturi, energie, agricultură, dar și în administrație și în sfera serviciilor publice. Competențele viitorului evoluează încet, dar sigur, de la abordări teoretice la inițiative foarte concrete. Astfel ajungem la o calitate a vieții mai bună, la afaceri prospere, profitabile, și la o dezvoltare durabilă.

O parte a soluțiilor bazate pe tehnologiile viitorului sunt cele prezentate în cadrul acestui eveniment și cred că expozanții merită toată aprecierea noastră pentru rezultatele muncii lor.

M-aș bucura ca tehnologiile prezentate aici și discuțiile din cadrul conferințelor specializate, care urmează să aibă loc astăzi și mâine, să genereze interesul pe care eu cred că îl merită.

Îmi doresc ca performanțele dumneavoastră, ale tuturor, să atragă cât mai mulți tineri pe acest drum al excelenței în inovație.

Am oferit Înaltul Patronaj unui nou proiect dedicat impulsionării transformării României prin tehnologie, un proiect denumit sugestiv „România TechNation”, care va demara săptămâna viitoare, și, în acest sens, sper ca puterea exemplului să producă schimbare.

Eu sunt convins că împreună putem schimba România în bine!

Vă felicit pentru acest eveniment și vă doresc tuturor mult succes!

Mulțumesc!