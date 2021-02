Klaus Iohannis, ședințe la Cotroceni. Ce a discutat cu prim-ministrul Florin Cîțu, vicepremierul Dan Barna și ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, două ședințe la Palatul Cotroceni. La prima întrevedere au fost convocați vicepremierul Dan Barna și ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, iar la a doua premierul Florin Cîțu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, și ministrul Economiei, Claudiu Năsui. Pe agenda discuțiilor au fost Planul Național de Dezvoltare și Reziliență, campania de vaccinare anti-COVID-19, investițiile în spitale și școli și susținerea locurilor de muncă și a antreprenoriatului.

Vicepremierul Dan Barna și ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, au fost convocați la Palatul Cotronceni de la ora 14.00 iar premierul Florin Cîțu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, și ministrul Economiei, Claudiu Năsui de la 15.00.

La finalul discuțiilor, președintele Klaus Iohannis a susținut o scurtă declarație de presă în care a enunțat subiectele abordate și concluziile asupra căror s-au pus de acord.

Șeful statului a spus întâi că au discutat despre Planul Național de Redresare și Reziliență, care va fi gata până în luna aprilie și trimis spre aprobare Comisiei Europene. Fonduri europene de peste 30 de miliarde de euro urmează astfel să fie folosite mai ales în sănătate și economie.

„Avem la dispoziție peste 30 – atenție – 30 de miliarde de euro, care pot fi folosiți pentru a pune la punct lucrurile la noi în țară, pentru a ieși cu bine din pandemie și din criza economică generată de pandemie. Sunt oportunități uriașe”, a afirmat președintele.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Cea mai ciudată operaţiune din matematică: înmulțiți 13837 cu vârsta pe care o aveți, apoi cu 73! Rezultatul va fi uluitor!