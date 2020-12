Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, la slujbă în prima zi de Crăciun (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a mers vineri împreună cu soția sa, Carmen Iohannis, la slujba de Crăciun.

Șeful statului petrece sărbătorile de iarnă acasă, la Sibiu. Potrivit tradiției, cuplul prezidențial a participat la slujba de Crăciun la Biserica Catolică din Piața Mare, informează B1 TV. În anii trecuţi, de regulă, preşedintele era aşteptat în faţa lăcașului de cult de zeci de sibieni, dar din cauza pandemiei, oamenii au evitat să se strângă în număr mare.

Klaus Iohannis nu a făcut declarații.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.