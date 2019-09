Luni este prima zi a noului an școlar, iar președintele Klaus Iohannis a ales să participe la festivitatea de la Școala Gimnaziala "Ferdinand I", din București, al cărei director a fost premiat de Ambasada SUA.

B1.ro a surprins primele imagini de la sosirea șefului statului. Klaus Iohannis a fost întâmpinat în fața școlii chiar de directorul instituției, prof. Violeta Dacălu.

