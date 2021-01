Klaus Iohannis: Sunt foarte bucurs să constat că foarte multă lume dorește să se vaccineze. Este o schimbare de atitudine pe care o salut în mod explicit (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la finalul vizitei la centrul de vaccinare de la Romexpo, că se bucură că românii au arătat că își doresc să se vaccineze împotriva noului coronavirus.

”Acest centru este o realizare notabilă. Îi felicit pe cei care s-au implicat pentru a realiza acest centru, Primăria de sector, Prefectura, DSP și toți ceilalți care au înțeles că este nevoie în București de un centru mare de vaccinare. Sunt foarte bucuros să constat că atmosfera, în general, se schimbă și foarte multă lume dorește să se vaccineze. Este o schimbare de atitudine pe care o salut în mod explicit. În săptămânile și lunile următoare, cum vor veni tot mai multe doze de vaccin, tot mai multă lume va beneficia efectiv de serviciul de vaccinare. Aici, la acest centru, vor putea să fie vaccinate până la 3.000, poate chiar 4.000 de persoane pe zi. În această săptămână, deja centrul începe efectiv, cum foarte multe centre, în toată țara încep, în aceste zile, să funcționeze. Vor crește gradual capacitatea, așa cum vor veni din ce în ce mai multe doze de vaccin”, a spus șeful statului.

Totodată, Klaus Iohannis a subliniat că este important ca în continuare să fie respectate toate regulile de protecție sanitară instituite de autorități, care împreună cu vaccinarea unei părți cât mai mari din populație va pune capăt pandemiei.

”Noi avem, cu toții, speranța ca până în vară să avem suficiente persoane vaccinate pentru a termina cu această pandemie.

Vreau și cu această ocazie să atrag atenția publicului că vaccinarea singură nu rezolvă pandemia. Până când vom avea foarte mulți oameni vaccinați, este nevoie de respectarea cu strictețe a tuturor măsurilor impuse. Ne dorim, cu toții, să ne întoarcem cât se poate de repede la o viață nornală, dar acest lucru este posibil dacă, pe de o parte, respectăm restricțiile, de cealaltă parte, un număr important 60-70% din populație trebuie să fie vaccinată. Dacă facem lucrurile așa cum trebuie, poate deja, în acastă vară se ne întoarcem la o viață normală", a mai spus Klaus Iohannis.

