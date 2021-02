Klaus Iohannis: Suntem departe de a putea spune că s-a terminat pandemia. Respectați restricțiile și mergeți să vă vaccinați, atunci când vă vine rândul! (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a vorbit joi, într-o declarație de la Palatul Cotroceni, despre evoluția pandemiei de coronavirus și despre campania națională de vaccinare anti-COVID-19. Șeful statului a precizat că, în acest moment, România se află într-o fază de platou, motiv pentru care starea de alertă a fost prelungită, fără introducerea de noi restricții, dar și fără relaxarea restricțiilor valabile în prezent. În același timp, Iohannis i-a îndemnat pe români să se vaccineze atunci când le va veni rândul pentru că doar așa ”vom putea să terminăm această pandemie”.

”Suntem pe un platou. În același timp, la secțiile de ATI numărul de internați este în ușoară scădere, dar suntem departe de a putea spune că s-a terminat pandemia. În consecință, respectați restricțiile, purtați mască, respectați distanțarea. Guvernul a prelungit cu o lună starea de alertă, nu au fost introduse restricții noi, dar nici nu s-a putut renunța la restricțiile în vigoare.

Avem, pe de altă parte, o campanie de vaccinare care merge din ce în ce mai departe. Numărul dozelor de vaccin crește de la o lună la alta, în același timp crește și numărul crentrelor de vaccinare.

Avem o șansă să terminăm cu această pandemie, dacă ne vaccinăm. Vă invit pe toți să mergeți să vă vaccinați, atunci când vă vine rândul, pentru că doar așa vom putea să terminăm această pandemie”, a declarat Klaus Iohannis.

