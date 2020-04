Președintele Klaus Iohannis a atras din nou atenția, joi, asupra faptului că România se află încă într-un trend ascendent al îmbolnăvirilor cu COVID-19, astfel că măsurile de igienă și distanșare socială trebuie respecate în continuare cu strictețe de cetățeni.

”Din păcate , am depșit numărul de 10.000 de persoane infectate. Avem o creștere semnificativă a cazurilor în ultimele 24 de ores. Suntem înca pe un trend ascendent al epidemiei și trebuie să continuăm să respectăm cu strictețe măsurile de distanțare socială și igienă. Nu ne putem permite să slăbim deloc vigilența. Nu putem vorbi încă de o plafonare a curbei infecției în țara noastră”, a declarat Klaus Iohannis.

Totodată, șeful statului a vorbit despre o reaprindere a epidemiei în țările în care criza părea că a trecut.

”În țările care au fost afectate mai devreme, se observă o reapariție a cazurilor. Există un risc major ca epidemia să se reaprindă foarte ușor, chiar și în zonele unde părea a fi ținută sub control”, a mai spus Klaus Iohannis.

Președintele a subliniat în acest context că ”eforturile naționale trebuie dublate de un efort comun la nivel european pentru a face față acestei pandemii”. Astfel, Klaus Iohannis a precizat că în cadrul videoconferinței de joi a Consiliului European, în care se va discuta despre relansarea economică a UE, va susține crearea ”unui Fond de redresare economică de care să poată beneficia toate statele membre”. Este vorba despre un instrument suplimentar față de măsurile de sprijin care au fost deja adoptate la nivel comunitar.

”Foaia comună de parcurs privitoare la relansarea economică prezentată, recent, de președintele Consiliului European și cel al Comisiei Europene, este principalul subiect al reuniunii. Acest document definește un set de principii care vor sta la baza viitorului plan de relansare economică și cuprinde principalele direcții de acțiune care ar urma să fie incluse în acest plan. Avem nevoie de o astfel de foaie de parcurs, iar România susține această inițiativă.

Unul din cele mai importante obiective ale planului de redresare economică este asigurarea unei autonomii strategice a UE în sectoare vitale, precum sănătatea. Criza actuală ne-a arătat cât de important este un sistem de sănătate solid pentru asigurarea unui răspuns adecvat la situațiile de urgență.

Trebuie să consolidăm substanțial capacitatea Uniunii în acest domeniu și să asigurăm sprijinul pentru ca statele memmbre să-și îmbunătățească semnificativ sistemele naționale de sănătate.

Un alt obiectiv îl reprezintă asigurarea unui program masiv de investiții, axat pe consolidarea semnificativă a industriilor esențiale și pe relansarea industriilor și a serviciilor puternic afectate. Este necesară o finanțare substanțială la nivel european a eforturilor de combatere a acestei crize. Voi susține crearea unui Fond de redresare economică de care să poată beneficia toate statele membre, ca un instrument suplimentar față de măsurile de sprijin, luate deja la nivel european”, a declarat Klaus Iohannis.

Referindu-se la sprijinul pe care îl primește România din partea blocului comunitar, Klaus Iohannis a precizat că pentru țara noastră a fost mobilizată deja o sumă de peste 1,5 miliarde euro din actualul buget multianual UE.

Din aceasta, 750 milioane euro sunt fonduri pentru susținerea IMM-urilor afectate de criză, 350 milioane de euro sunt destinate plății șomajului tehnic, 120 milioane euro sunt stimulente de risc pentru cadrele medicale, iar 30 milioane de euro sunt pentru susținerea asistenților sociali. Este vorba despre fonduri care sunt deja disponibile, a mai spus Klaus Iohannis.

Potrivit celei mai recente informări a Grupului de Comunicare Strategică, până joi, la ora 13.00, în România au fost confirmate 10.096 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, cu 368 mai multe decât cele anunțate miercuri, la aceeași oră. Bilanțul deceselor a ajuns la 527. Pe de altă parte, de la debutul pandemiei, în România, 2.478 de persoane au fost declarate vindecate.

