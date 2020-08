Klaus Iohannis susține o conferință de presă, miercuri, la ora 18.00: Declarațiile președintelui, după discuțiile cu membrii Guvernului pe tema noului an școlar

Președintele Klaus Iohannis va susține o conferință de presă, la Palatul Cotroceni, miercuri, la ora 18.00, anunță Administrația Prezidențială. Declarațiile șefului statului vin în contextul în care, tot miercuri, începând cu ora 15.00, acesta a convocat o ședință cu premierul Ludovic Orban și mai mulți membrii au Guvernului, pe tema condițiilor în care se va desfășura anul școlar 2020-2021, în contextul epidemiei de coronavirus.

Președintele Iohannis, conferință de presă la Cotroceni după discuțiile despre condițiile în care se va desfășura noul an școlar

La ședința de la Palatul Cotroceni participă premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, Ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ion Ștefan, Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, și Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.

Klaus Iohannis: Școala sigur nu va începe în condiții normale

Klaus Iohannis a vorbit despre condițiile în care se va desfășura noul an școlar și la precedenta conferință de presă, pe care a susținut-o pe 29 iulie. Atunci, șeful statului a precizat că ”școala sigur nu va începe în condiții normale”.

"Evident că această situație a deschiderii noului an școlar și, implicit, a noului an universitar este una de extremă importanță și mă preocupă foarte mult. Am avut numeroase discuții cu conducerea Ministerului Educației, cu specialiști, cu alți membri din Guvern cu atribuții pe această zonă. S-au făcut progrese importante în conturarea unor strategii și a unor scenarii. (...)

Dar ce pot să vă spun acum, școala sigur nu va începe în condiții normale, fiindcă pandemia până în septembrie nu va dispărea, asta este clar. Ar fi foarte complicat să avem numai școală online și atunci sigur ne îndreptăm spre un scenariu mixt, unde probabil, și în funcție de condițiile locale, vom avea mai mult școală normală, deci cu elevii la școală, sau mai mult online, sau un sistem mixt. Cum vor decurge aceste lucruri va fi stabilit cu exactitate într-o săptămână sau două și va fi comunicat publicului.

Important este ca lumea să știe că măsurile pe care le gândim și pe care le vom lua sunt gândite în primul rând pentru siguranța copiilor, pentru siguranța cadrelor didactice și pentru a asigura un proces educațional de bună calitate. Având în vedere toate acestea, dați-mi voie să vă dau mai multe răspunsuri săptămâna viitoare”, a spus atunci președintele Klaus Iohannis.

Școala în sistem mixt, posibil scenariu pentru desfășurarea anului școlar 2020-2021

Potrivit Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, sunt discutate îna cest moment trei scenarii posibile pentru anul școlar 2020-2021. Acestea sunt școala în sistem clasic, școala online sau sistemul mixt. Cel mai probabil se va opta pentru școala în sistem mixt.

Școala în sistem mixt se va desfășura în felul următor: elevii vor merge la școală pe rând, respectându-se astfel condiția de distanțare socială. În cazul orelor mixte jumătate dintre elevi vor merge la școală timp de două săptămâni, iar cealaltă jumătate vor învăța online, de acasă. După cele două săptămâni elevii vor face rocada.