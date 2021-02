Klaus Iohannis: Nu am scăpat de pandemie, dar trendul este descendent. Majoritatea copiilor vor merge fizic la școală, din 8 februarie (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că majoritatea copiilor vor relua cursurile cu prezență fizică, începând cu data de 8 februarie, când debutează oficial semestrul II. Redeschiderea școlilor se va face pe baza a trei scenarii, care au în vedere situația epidemiologică la nivel de localități: în scenariul verde toți copiii merg, după caz, la grădiniță sau la școală, în cel galben doar grădinițele, clasele I-IV, a VIII-a și a XII-a, iar în cel roșu numai grădinițele și clasele primare. În schimb, în localitățile carantinate, toată lumea stă acasă și cursurile vor fi predate în sistem online, a precizat șeful statului.

