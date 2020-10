Klaus Iohannis: Va fi un an universitar altfel, foarte complicat, dar deja am putut să constat că se aşteaptă cu entuziasm (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis participă, joi, la ceremonia de deschidere a anului universitar la Universitatea Națională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale", organizată la Ateneul Român.

Klaus Iohannis, la deschiderea noului an universitar: Este cel mai dificil an universitar din 1989 încoace

La sosirea la eveniment, șeful statului a declarat că studenții și profesorii se află în fața unui an universitar diferit, foarte complicat, care însă a fost așteptat cu entuziasm.

"Va fi un an universitar altfel, foarte complicat, dar deja am putut să constat că se aşteaptă cu entuziasm şi sper să continue tot aşa. Un an universitar foarte bun tuturor profesorilor şi studenţilor!", a spus Klaus Iohannis.

Totodată, în discursul pe care l-a susținut în cadrul ceremoniei, șeful statului a precizat că acesta este cel mai dificil an universitar din 1989 și până acum, având în vedere că se desfășoară pe fondul pandemiei de coronavirus.

"Astăzi marcăm începutul unui nou an universitar, acesta fiind, fără îndoială, cel mai dificil an universitar din 1989 încoace. Regulile de distanțare socială necesare în contextul crizei sanitare provocate de pandemia de COVID-19 îngreunează un proces educațional în care mentoratul are un rol central. Sunt totuși convins că veți găsi modalitățile cele mai bune de a asigura atât calitatea actului educațional, cât și protejarea comunității academice de riscul contaminării cu noul coronavirus", a spus Iohannis.

Iohannis a participat la deschiderea anului universitar la Universitatea Națională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale"

În acest context, președintele a anunțat că a decis să acorde Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ordinului „Meritul pentru Învățământ”, în grad de Comandor, și a vorbit despre modul în care domeniul artelor a fost afectat de restricțiile impuse cu scopul limitării răspândirii noului coronavirus.

„Anul acesta nu a fost greu doar pentru educația din domeniul artelor, ci și pentru actul cultural în general. Sălile de spectacol au fost închise luni de zile, iar măsurile menite să țină sub control epidemia nu vor permite revenirea deplină la normalitate în perioada imediat următoare.

Există o legătură indisolubilă între artele spectacolului și public. Apreciez în mod deosebit sacrificiul pe care îl face comunitatea artistică pentru a contribui la siguranța întregii societăți”, a spus președintele.

Totodată, Klaus Iohannis a insistat asupra fapltului că este nevoie ca instituțiile de cultură să fie sprijinite și ca autoritățile să găsească cele mai bune soluții pentru acest domeniu profund afectat de pandemie.

„Împreună, Guvern, alte autorități, creatori din toate domeniile artelor și industriilor culturale și, nu în ultimul rând, mediul academic, aveți responsabilitatea de a gândi și a relansa domeniul cultural. Vom avea de remediat nu doar daunele provocate de pandemie, ci și unele decalaje de ordin sistemic, care au făcut ca în România consumul cultural să fie, în ultimul deceniu, cu mult sub media Uniunii Europene.

Post-pandemie, eforturile de relansare economică vor trebui să fie însoțite de un mai mare sprijin oferit culturii, atât de stat, cât și de mediul privat.

Acesta este mesajul de încurajare pe care doresc să-l transmit studenților Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică, precum și studenților din celelalte universități și facultăți de arte din România. Educația prin artă este, la urma urmei, un pilon esențial în construirea unei Românii cu adevărat educate”, a mai spus Klaus Iohannis.