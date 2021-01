Ce vaccin anti-Covid a primit președintele Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis s-a vaccinat în cursul zilei de vineri, 15 ianuarie la Spitalul Militar din Capitală. Șeful statului a primit prima doză din vaccinul de la Pfizer, iar în 21 de zile urmează să fie rechemat pentru rapel. Așa cum a declarat în urmă cu două zile, președintele s-a vacicnat public, iar evenimentul a fost transmis în direct de Administrația Prezidențială.

La finalul moemntului, președintele a explicat că este o procedură simplă, că nu a durut și a ținut să le reamintească cetățenilor că vaccinul este sigur. La momentul la care a anunțat că se va vaccina, președintele a explicat că nici el nici premierul nu au dorit să „se bage în față”, fiind deschisă imunizarea doar pentru persoanele din prima etapă, până în data de 15 ianuarie, când a început și imunizarea persoanelor care se încadrează în etapa a II-a.

Șeful statului a fost vaccinat public, în cursul zilei de 15 ianuarie, ora 10.00 la Spitalul Militar Central Dr. Carol Davila. Evenimentul a fost transmis live de către Administrația Prezidențială. Klaus Iohannis a primit prima doză a serului de Pfizer, iar în 21 de zile urmează să se prezinte pentru administrarea rapelului.

Președintele Klaus Iohannis are vârsta de 61 de ani și a intrat în cea de-a doua etapă a capaniei de vaccinare, făcând parte din categoria lucrătorilor care desfășoară activități în domenii cheie.

La finalul procesului de vaccinare, Iohannis a ținut să le reamintească românilor că vaccinul este unul sigur.

„Tocmai m-am vaccinat. Este o procedură simplă. Nu doare. Vreau să subliniez că acest vaccin este sigur, este eficient și recomand tuturor vaccinarea. Vaccinarea împreună cu respectarea măsurilor de restricție ne vor scoate din pandemie. Vă mulțumesc! Vă doresc multă sănătate!”, a declarat președintele la Spitalul Militar Central din București.

Începând de vineri, 15 inauarie, în România s-a dat startul celei de-a doua etape a campaniei de vaccinare, dedicată persoanelor din categoriile de risc, cu vârste de peste 65 de ani, bolnavilor cronici și angajaților din domeniul esențial.

„În ceea ce privește modalitatea de programare, platforma va fi gata pe data de 15 ianuarie. De la ora 3 se va putea începe programarea persoanelor pentru etapa a II-a în centrele de vaccinare care vor fi pregătite. Pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani, programarea se poate face individual, se poate face prin medicul de familie, se poate face prin serviciile de call center – aici, ca noutate, vom avea un număr unic la nivel național, pe care vi-l pot și spune, 021.414.44.25. Practic, sunând la acest număr, apelurile vor fi preluate în cele 42 de call center-uri distribuite la nivelul fiecărui județ. O altă modalitate de programare, prin direcția de asistență socială din primării sau prin intermediul aparținătorilor, care pot să își facă cont și să înscrie până la maxim 10 persoane dintre aparținători, din familie”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

Referitor la persoanele care suferă de boli cronice, coordonatorul capaniei de vaccinare recomandă ca programarea să fie făcută de către medicul curant sau de medicul de familie.

„Pentru persoanele care sunt în evidență cu boli cronice, sub vârsta de 65 de ani, programarea se face în mod corect prin medicul de familie (...) Dacă persoana respectivă nu are acces la un medic de familie sau nu are medic de familie, se poate face programare prin serviciul de call center, individual, pe pagina web, prin direcția de asistență socială sau, la fel, prin intermediul aparținătorilor”, a mai adăugat el, în timpul conferinței de presă. Iată cum se poate realiza programarea persoanelor din etapa a II.a

Potrivit Comitetului Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19, în conformitate cu dovezile științifice actuale, în categoria ,,boli cronice” se încadrează oricare dintre următoarele afecțiuni:

