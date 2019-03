Klaus Iohannis: Valorile francofoniei precum respectarea statului de drept, lupta împotriva intoleranței și protejarea minorităților sunt foarte relevante pentru România (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că valorile și obiective constitutive ale francofoniei, precum respectarea drepturilor omului și a statului de drept, lupta împotriva intoleranței, protejarea persoanelor aparținând minorităților și cultivarea diversității culturale sunt foarte relevante pentru România.

În discursul susținut la Palatul Cotroceni, în cadrul evenimentului dedicat Zilei Internaționale a Francofoniei, șeful statului a vorbit și despre patrimoniul comun al țărilor care fac parte din marea familie francofonă.

”Pentru România, a face parte din marea familie francofonă înseamnă mai mult decât un patrimoniu cultural comun, înseamnă apartenența națiunii noastre la valori și opțiuni fundamentale. Modernitatea și europenizarea țării noastre s-au construit pe principii și idealuri promovate în lume prin intermediul limbii franceze, desăvârșindu-se în politică, educație și cultură.

Francofonia, însă, nu este doar despre trecut. Astăzi, marile provocări internaționale fac mai actuale ca oricând obiectivele și misiunile Organizației Internaționale a Francofoniei. (...)

Mișcarea francofonă spune lumii, de aproape 50 de ani, că ceea ce omenirea are mai valoros este diversitatea în care omul își exprimă libertatea și creativitatea. În valorizarea libertății, societatea omenească nu cunoaște un alt instrument mai bun decât educația. Educația este un contributor primordial în construirea unei lumi incluzive, a păcii și a dialogului pașnic între civilizații. Educația este, totodată, calea care le permite tinerilor să descopere valorile și să-și stabilească țintele pentru a se forma profesional, civic sau politic. O astfel de abordare nu va întârzia să dea rezultate”, a declarat Iohannis.

În acest context, șeful statului a vorbit și despre proiectul România Educată, o prioritate a mandatului său.

„Un exemplu similar este proiectul România Educată, o prioritate a mandatului meu, care este cea mai amplă dezbatere publică din societatea românească de până acum dedicată educației. Abordarea sa participativă și integratoare a contribuțiilor tuturor celor interesați, de la simpli cetățeni la instituții și organizații, poate fi un model și pentru situații similare din spațiul francofon. Scopul nostru este să ne asumăm, ca societate, o viziune pe termen lung pentru educație, o strategie care să formeze copiii de astăzi, astfel încât să poată să răspundă corect provocărilor de mâine. În acest context, al preocupărilor pentru o adecvare a educației la provocările viitorului, am apreciat proiectul Inițiativei pentru Dezvoltarea Digitală în Spațiul Universitar Francofon (IDNEUF 4) și am decis ca, de Ziua Internațională a Francofoniei, să-i acord Înaltul Patronaj”, a mai spus Iohannis.

”Respectarea drepturilor omului și a statului de drept, lupta împotriva intoleranței, protejarea persoanelor aparținând minorităților și cultivarea diversității culturale, valori și obiective constitutive ale francofoniei, ne sunt, din perspectiva trecutului nostru recent, cu atât mai apropiate, mai relevante.

Limba franceză are privilegiul de a fi dat rezonanță internațională și ecou istoric cuvintelor liberté, egalité, solidarité - Libertate, egalitate, solidaritate.

Astăzi, concetățenii noștri așteaptă de la clasa politică să dea acestor dimensiuni ale cetățeniei democratice un conținut contemporan, adecvat provocărilor cu care ne confruntăm. Să auzim, să înțelegem și să împlinim speranțele lor! Acesta este mesajul cu care, în numele cetățenilor României, salut Ziua Internațională a Francofoniei!”, a conchis Klaus Iohannis.

